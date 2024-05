Ancora violenza a Sezze | si fronteggiano con le bottiglie rotte Sfiorata la tragedia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 23 maggio 2024)una episodio di. Anche in questo caso protagonisti alcuni stranieri, africani, che si sono fronteggiati al culmine di una violentissima lite. Erano da poco passate le 23 di ieri sera quando i carabinieri ed il 118, arrivato sul posto con l’ambulanza e l’auto medica, sono stati chiamati ad intervenire in zona Collemeso dove, poco prima, due persone, di colore, di circa 40 anni, si erano affrontate usando cocci di bottiglia come arma. Erano probabilmente in preda ai fumi dell’alcool. Il risultato è stato il loro ferimento. Almeno uno dei due è stato infatti sedato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Goretti. Le sue condizioni sarebbero serie ma non è in pericolo di vita. Questo episodio arriva ad appena qualche giorno da un altro analogo, che ha visto protagonisti due rumeni fronteggiatisi in pieno centro, e dopo la folle notte del 28 Aprile quando un uomo, anche lui stranieri, ha sparato, sia pure accidentalmente a quanto pare, ferendo una ragazza di 20 anni.