Ancora bombe su Kharkiv - e ora la Russia minaccia pesantemente anche la Gran Bretagna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Come avevano annunciato gli esperti di guerra, lanel mese di maggio sta esprimendo il suo massimo sforzo nella guerra contro l’Ucraina e sta bombardandola città di, nel territorio nordorientale ucraino. Come riferito dal governatore Oleh Syniehubov, sarebbero almeno 6 le persone decedute e 11 quelle ferite dopo l’ultimo raid russo. L’urlo di Zelensky: “Aiutateci a fermare i terroristi russi” L’Ucraina è ormai allo stremo delle forze e, come vociferato in alcuni ambienti, Zelensky sarebbe prossimo alla resa. Il presidente ucraino ha commentato su X l’attacco russo a, dove sarebbero stati lanciati 15 missili contemporaneamente che avrebbero causato morti e feriti. Zelensky ha poi definito i russi “terroristi” che, secondo lui, starebbero approfittando delle scarse protezioni aeree dell’Ucraina. Una debolezza che secondo il presidente ucraino sarebbe di tutto il mondo, che da tre anni non osa affrontare i terroristi come meriterebbero.