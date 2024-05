Anconella Garden | novanta appuntamenti per vivere il parco di Firenze sud

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 - Cultura, benessere e sostenibilità. Sono il fil rouge degli oltreche animano la nuova stagione di, l'oasi verde disud che stasera inaugura il suo spazio estivo con il concerto - ad ingresso libero - della band Mashroom & The Super Cereals. Un cocktail tutt'altro che annacquato in grado di shakerare teatro e cinema, musica e danza contemporanea, talk di attualità e semplice intrattenimento, coinvolgendo famiglie e bambini. Nel ricco calendario di eventi, brillano ogni lunedì i laboratori di pizzica a cura di Annalisa Prota e l'associazione Danzeassud, le presentazioni di libri al tramonto - la prima prevista martedì 4 giugno nell'ambito dell'itinerario letterario Felicità Metropolitane - organizzate da La Nottola di Minerva e Book Puzzle, e le performance di improvvisazione sul palco guidate dal gruppo LIF e dalla Compagnia delle Seggiole, in programma il 28 maggio e il 3 giugno.