Anche il mondo dell' automobile va al voto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 23 maggio 2024) Le europee di giugno e le presidenziali americane di novembre tengono con il fiato sospeso il settore mondiale’automotive. Che spera in un allentamento del Green deal e il conseguente rinvio - ben oltre il 2035 -’addio al motore endotermico. Le importanti elezioni in calendario quest’anno pesanosul futuro’auto. Un articolo apparso sul sito di Usa Today dal titolo provocatorio «Sapevate che la scelta del motore può essere una dichiarazione politica» accende i riflettori su quello che è diventato uno dei temi principalie campagne elettorali negli Stati Uniti e in Europa, e come l’esito delpotrebbe condizionare il mercato’automotive. Il quotidiano americano sottolinea chesui veicoli elettrici si sta combattendo la disputa tra repubblicani e democratici con il presidente Joe Biden che spinge per la diffusionee quattro ruote ecologiche e la finee endotermiche, e Donald Trump che vede nelle vetture a spina una minaccia per l’economia americana.