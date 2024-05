Amici news - il padre di Marisol Castellanos cambia idea su Petit | il commento sulla loro relazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tony, ildi, ha scoperto ad23 della storia di sua figlia cone inizialmente era rimasto particolarmente colpito dalla situazione. A confermare tutto è stata la mamma della vincitrice della categoria ballo, Silvia Diliddo, che ha voluto raccontare dettagli ineditireazione di suo marito per laamorosa trae lafiglia. Ma scopriamone di più insieme.: il pensiero del papà disuLa mamma diha raccontato che suo marito Tony non era abituato a vedere sua figlia in atteggiamenti intimi con un ragazzo e vederlo per la prima volta in TV gli ha fatto uno strano effetto. Qyeste le dichiarazioni della donna: “Con il passare delle settimane mio marito ha capito che mia figlia ha scelto di dare il suo cuore a un bravo ragazzo, a uno che la fa stare bene e la rispetta. Non vediamo l’ora che ce lo faccia conoscere”.