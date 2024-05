Amici | arriva il ‘meglio di’ in prime time Domenica Speciale Verissimo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Maria De Filippi e Sarah alla finale diL’onda lunga della ventitreesima edizione dicontinua. Non solo sul fronte discografico ma anche in televisione. Sabato 25 maggio, in prima serata, Canale 5 proporrà L’Album dial posto del previsto film. Un modo per rivivere questa edizione caratterizzata dal trionfo di Sarah Toscano, dalla grazia e dal talento di Marisol Castellanos, seconda classificata, e da una hit, Rosso Fuoco, da oltre 37 milioni di streams., invece,dedicherà un’intera puntata ad. Al cospetto di Silvia Toffanin interverranno tutti i finalisti dunque i ballerini Marisol e Dustin e i cantanti Petit, Holden, Mida e Sarah. Annunciate poi “tante sorprese”.andrà in onda nel consueto orario delle 16.30. In quelle stesse ore andranno Rai2 trasmetterà le battute finali del Giro d’Italia. .