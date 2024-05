Amici 23 - storia al capolinea tra Ayle e Lucia? Il forte gesto del cantante e la reazione della ballerina

(Di giovedì 23 maggio 2024) La relazione trapotrebbe essere già giunta alla rottura e a suggerirlo è una mossa social fatta dale la successiva risposta. Sembrava andare tutto a gonfie vele tra i due ex allievi di23, che hanno confermato la lorosolo dopo essere usciti dal talent show, ma le cose sono cambiate rapidamente, prendendo una piega inaspettata. Andiamo nei dettagli.23:ha lasciato? Solo due giorni fa,aveva pubblicato lo screenshot di una videochiamata con, mostrando che tra di loro stava andando tutto bene. Tuttavia, nelle ultime ore, ildi23 ha smesso di seguire lasu Instagram e ha eliminato il post in cui apparivano abbracciati. L’ex allieva di Emanuel Lo, d’altra parte, appare ancora tra i followers dell’ex alunno di Anna Pettinelli, ma ha rimosso tutte le fotografie insieme a lui. Queste azioni, nel contesto dei social media, lasciano spazio a pochi dubbi: la conclusione più probabile è che si siano lasciati.

