Altro grande esodo importante per seguire i rossoblù nella partita che chiude la stagione In mille a Marassi per il terzo posto

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Champions è in cassaforte, ma i tifosi, dopo la festa in piazza di ieri, intendono godersi il Bologna fino in fondo, fino all’ultimo minuto della. Saranno più di un migliaio quelli al seguito della squadra domani sera a Genova, nell’ultimo appuntamento della, dove il Bologna andrà a caccia della vittoria per blindare aritmeticamente il quartoe sognando di fare altrettanto con il: per quello, però bisognerà attendere il verdetto di Atalanta-Torino in programma domenica, con la squadra di Gasperini che non dovrà battere i granata. Motta dovrebbe ripartire dal futuro: senza Zirkzee, con Castro e Odgaard, Ndoye e Urbanski. Ballottaggio Skorupski-Ravaglia tra i pali, con Calafiori e Lucumi favoriti su Beukema per la maglia da titolare in difesa e Posch e Kristiansen sulle fasce e la probabile conferma di Aebischer e Freuler in mediana. Il tutto a meno che il tecnico non voglia risparmiare qualche possibile diffidato, che dovrebbe poi scontare la squalificaprossima: tra i diffidati figurano Calafiori, Kristiansen, Ndoye, Baukema, Fabbian, Freuler.