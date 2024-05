Altro che TeleMeloni In Rai torna pure Saviano - ma la sinistra si lamenta sempre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Chissà cosa penserebbe il compianto Sergio Saviane della «mistica del lamento» che si officia quotidianamente in certi programmi televisivi e sui giornali dicirca le presunte censure di "". Prendiamo per esempio il programma Chesarà, condotto da Serena Bortone nel fine settimana con ascolti non certo entusiasmanti, per usare un eufemismo. Assurta a "Dolores Ibárruri 2.0" dopo il maldestro affaire Scurati ridimensionato anche dal Fatto Quotidiano, la Serena pasionaria ha invitato domenica scorsa in trasmissione gli scrittori Gianrico Carofiglio e Maurizio de Giovanni per criticare l'intervento di Meloni alla convention di Vox e le gaffe del ministro Lollobrigida. Uno straniero che leggesse i reportage dall'Italia penserebbe che – dopo tale vilipendio al regime – Carofiglio e de Giovanni fossero dunque pronti a fare armi e bagagli per il confino. E invece quella stessa sera su Rai3 il fascinoso ex magistrato partiva con la terza edizione del suo programma Dilemmi, mentre de Giovanni è reduce dalla trasmissione La biblioteca dei sentimenti, in ondasu Rai3 nel pomeriggio.