Altra riduzione per i carburanti Da oltre due mesi… - la novità che fa sorridere

(Di giovedì 23 maggio 2024) Scendono ancora le quotazioni dei prodotti raffinati, scende il Brent, sotto quota 82 per la prima volta dadue mesi. Leggero calo anche per i prezzi deialla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,881 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,883, pompe bianche 1,876), diesel self service a 1,733 euro/litro (-1, compagnie 1,736, pompe bianche 1,724). Benzina servito a 2,022 euro/litro (-1, compagnie 2,062, pompe bianche 1,942), diesel servito a 1,876 euro/litro (-1, compagnie 1,918, pompe bianche 1,792). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,700), metano servito a 1,318 euro/kg (invariato, compagnie 1,336, pompe bianche 1,302), Gnl 1,182 euro/kg (-1, compagnie 1,189 euro/kg, pompe bianche 1,176 euro/kg).