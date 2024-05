ALTO | Un viaggio gastronomico tra i sapori di Modena

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di giovedì 23 maggio 2024) Per avere buone idee, spesso è necessario guardare le cose nel loro insieme. Vederle, per così dire, dall’. È così che, dall’intangibile linea di partenza tracciata all’ultimo piano di Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (MO), prende il via ancheSafari, itinerario enoche consente, senza nemmeno alzarsi dalla sedia, di ritrovare o di imbattersi per la prima volta nelle antiche tradizioni e nelle grandi eccellenze, in quei colori,e profumi in grado di definire un angolo d’Emilia che va dalla bassa al Cimone. Executive Spa Hotel –Safari – Foto di Fabrizio Cicconi by Ella Studio Al ristorantedi Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (MO), un menu-mappa che esplora e cattura idella provincia. Non è quindi “Buon appetito” ma “Buon” l’augurio che risuona tra le pareti trasparenti di, dove lo chef Mattia Trabetti ha sublimato la sua lunga ricerca per offrire al “viaggiatore” un tour sensoriale, da ripercorrere non solo con il palato ma anche con gli occhi.