Alleanze Ue post voto La scommessa di Tajani | un centrodestra all’italiana Ma Weber vuole i socialisti

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Il punto di partenza sarà la cooperazione cone liberali". Il leader del Ppe Manfredsmorza così gli entusiasmi deldi governo romano riguardo la ventilata possibilità di replicare la maggioranza anche nell’aula di Bruxelles. A parole si tratta dell’obiettivo della premier Giorgia Meloni condiviso anche dai suoi vice: il leghista Matteo Salvini e sopratutto il leader di FI e popolare europeo Antonio. Ma in concreto permangono forti distinguo a destra: a cominciare dall’atlantismo e il sostegno all’Ucraina senza sconti alla Russia putiniana. Se quindi è possibile una riarticolazione delle destre nell’Europarlamento, con l’avvicinamento e l’ingresso di quelle di governo alla maggioranza, il ventilato cambiamento del quadro appare invece velleitario. "Lavoro per un’alleanza tra popolari, liberali e conservatori, per me è la soluzione ideale", sostiene il ministro degli Esteri sulla scorta dell’identico proposito della premier.