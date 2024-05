Alla locanda etica I Fiulot cinque anni di lavoro sociale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Compie 5, lache punta a dare indipendenza economica e inserimentoa persone che cercano una seconda occasione: in sala ci sono persone che hanno alle spalle un percorso difficile e sono a caccia di un riscatto. C’è chi ha problemi di disabilità e, stando in sala, è "rinato", rifugiati politici e pure chi ha un trascorso fatto di abuso di sostanze. Seguiti da professionisti, i ragazzi hanno imparato a servire a tavola e ad avere a che fare con la clientela. "Le loro storie e il loro- dicono i titolari - sono il motore silenzioso del locale in cui anche gli arredi sono stati realizzati dai ragazzi e dagli educatori con materiali di recupero". Molte delle verdure e della frutta servite arrivano dagli orti biologici dell’attività, il resto proviene, se è possibile, da filiere corte e sostenibili, piccoli produttori locali, orti sociali, comunità terapeutiche e aziende che producono in modo etico e attento.