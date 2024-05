Alla Cittadella sembra di stare a Dublino - ma si parla anche di Milan E Pellegatti sogna Gasp

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024) In una giornata di grande fermento per tutti i bergamaschi, come quella della prima finale europea dell’Atalanta, i pensieri volano a(favoriti dpioggia “irlandese” che ha irrigato Bergamo nel pomeriggio), ma per l’Accademia dello Sport per la la solidarietà è fondamentale continuare are di beneficenza. E così il Torneo di Tennis 2024 non si è fermato, nemmeno nella serata di mercoledì, che ha visto scendere in campo i tanti ospiti dal mondo dello sport e dello spettacolo. Tra questi,dello sport di Bergamo erano presenti Carloe Oscar Damiani., ormai un affezionato del torneo, ha colto l’occasione perre non solo di Atalanta, madel suoe dell’imminente sessione di calciomercato: “Sono trent’anni che vengo al torneo, è sempre bello fare del bene divertendosi . E poi è bello essere qui, a Bergamo, a seguire la finale dell’Atalanta.