Alessandro Impagnatiello - il luminol svela dove ha accoltellato la compagna Giulia Tramontano lo scorso maggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilha rivelatoè stata uccisa, accoltellata dal compagnolo27. Omicidio, ill’esatto luogo in cui avvenne il delitto Nuovi dettagli sull’omicidio di Senago avvenuto il 272023 quandohala, incinta di sette mesi. Al processo è stato sentito il responsabile della scientifica dei carabinieri di Milano e, secondo quanto emerge, il delitto è avvenuto nel soggiorno della casa in cui viveva la coppia.ha colpito il corpo dicon 37 coltellate, ha tentanto di bruciare il cadavere due volte, e tentato l’avvelenamento con topicida. In seguito ha fatto rinvenire la salma dia pochi metri da casa, dietro ad alcuni box. Il responsabile della scientifica di Milano è stato sentito come testimone al processo il quale ha spiegato che durante le analisi e le indagini con ilnell’abitazione, quest’ultimo si è acceso per parecchi minuti per via della abbondante presenza di sangue.

