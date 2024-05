Aleix Espargaro si ritira a sorpresa dalla MotoGP e scoppia in lacirime | “Lascio per la famiglia”

MotoGP | Aleix Espargaro si ritira a fine stagione - motogp | aleix Espargaro si ritira a fine stagione - In una conferenza stampa straordinaria organizzata nel giovedì del GP Catalunya, aleix Espargaro ha annunciato il suo ritiro dalla motogp a fine stagione. Il ... thelastcorner

MotoGP, Enea Bastianini: “Non sono molto fortunato al Montmelò. Futuro in Ducati Ci spero” - motogp, Enea Bastianini: “Non sono molto fortunato al Montmelò. Futuro in Ducati Ci spero” - Enea Bastianini scalda i motori in vista del GP della Catalogna, settimo appuntamento del Motomondiale 2024 in scena questo fine settimana sul fascinoso ... oasport

Aleix Espargaro lascia la MotoGP a fine stagione: "La testa mi dice che devo stare un po' con la famiglia" - aleix Espargaro lascia la motogp a fine stagione: "La testa mi dice che devo stare un po' con la famiglia" - aleix Espargaro lascerà la motogp alla fine della stagione. Una decisione che il pilota dell'Aprilia ha preso nel corso dei primi appuntamenti della stagione e che ha deciso di annunciare alla vigilia ... sportmediaset.mediaset