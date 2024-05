Al Via il Cammino tra i Vestini - 85 km di Storia e Cultura Finanziati dal PNRR

(Di giovedì 23 maggio 2024) L'Aquila - Iniziano i lavori per il "tra i", un percorso di 85 chilometri nell'Abruzzo interno, finanziato con 400mila euro dal Piano Nazionale Complementare al. Il progetto mira a implementare e consolidare il tracciato che collega i luoghi storici del popolo Vestino, abitanti dell'altopiano in età pre-romana, con particolare attenzione ai centri fortificati dell'Altopiano di Navelli, in provincia dell'Aquila. Ilattraversa alcuni dei luoghi storici più significativi, tra cui Castel Camponeschi, il Castello di San Pio delle Camere, il Castello di Bominaco, l'Area Archeologica di Peltuinum, la Necropoli di Fossa e le rovine di Santa Maria di Forfona. La presentazione del progetto è avvenuta con la partecipazione del sindaco di Navelli, Paolo Federico, insieme all'Ingegnere Giovannino Anastasio, coordinatore dei Comuni del Cratere 2009, all'Ingegnere Raffaello Fico dell'USRC, all'Architetto Cristina Collettini della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio..

Nando Pagnoncelli: in Europa c'è un 'noi' che guarda al futuro - ...i vescovi italiani lo hanno nominato quale membro della presidenza del comitato per il Cammino ... il piano economico Next Generation Eu (e i soldi per il Pnrr), la sospensione del Patto di stabilità&...

Per la Granda un Pil di 23 miliardi di euro, in crescita del 7,7% - IL TURISMO Il turismo ha proseguito il suo cammino virtuoso. Nel 2023 le presenze (2.003.367) sono ...compensato dall'aumento della componente pubblica degli investimenti legati all'attuazione del PNRR ...