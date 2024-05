Al ‘No Borders Music Festival’ anche Kruder & Dorfmeister e Thievery Corporation

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il programma del NoFestival – rassegnaale tra Italia, Austria e Slovenia – non smette di sorprendere. E regala un nuovo, doppio, appuntamentoale per la 29esima edizione. Domenica 21 luglio, infatti, ie isuoneranno sul palco dei Laghi di Fusine. Gli austriaci– ovvero Petere Richardv– sono particolarmente apprezzati per i remix downtempo, hip-hop e drum and bass. La loro carriera è iniziata nei primi anni ’90 a Vienna con influenze hip hop, rare groove, dub, new wave. Il successo degli album DJ-Kicks e Sessions ha garantito al duo un posto esclusivo nellaa mondiale. Arrivano, invece da Washington D.C. i, duo che ha debuttato a metà degli anni ’90 e da allora è tra i più popolari nel panorama dellaa elettronica rilassata e lounge-friendly.

l No Borders Music Festival, storica rassegna musicale in programma al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia un grande doppio appuntamento per la 29esima edizione. Sabato 20 luglio i Morcheeba e Goran Bregovi? suoneranno sul palco dei Laghi di Fusine. udine20

Manu Chao torna al No Borders Music Festival domenica 28 luglio con un esclusivo concerto (inizio ore 14:00) ai Laghi di Fusine. Manu Chao nasce a Parigi da genitori spagnoli, scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola. funweek

Si arricchisce la lineup 2024 del No Borders Music Festival che sabato 27 luglio vedrà ai Laghi di Fusine Corinne Bailey Rae. La cantautrice R&B arriva per la prima volta nella cornice della manifestazione con una performance che promette di sprigionare tutta la sua intensità musicale. funweek

