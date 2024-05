Accoltella moglie e figli e si barrica in casa: grave un bimbo di 7 anni - Accoltella moglie e figli e si barrica in casa: grave un bimbo di 7 anni - Un meccanico di Cianciana, in provincia di agrigento si è barricato in casa dopo aver accoltellato la moglie e i figli. Il suo nome è Daniele Alba e ha 35 ... sicilianews24

Agrigento, accoltella moglie e due figli piccoli poi si barrica in casa - agrigento, accoltella moglie e due figli piccoli poi si barrica in casa - (Adnkronos) - Un uomo di 35 anni ha accoltellato moglie e due figli piccoli, di cui uno di appena sette anni, e si è barricato nella sua abitazione. E' accaduto nel pomeriggio a Cianciana, piccolo pae ... msn

Agrigento, accoltella la moglie ed uno dei figli, poi si barrica in casa: Polizia sul posto - agrigento, accoltella la moglie ed uno dei figli, poi si barrica in casa: Polizia sul posto - Un uomo di 35 anni a Cianciana, agrigento, ha accoltellato ed ucciso sua moglie ed uno dei suoi figli oggi 23 maggio 2024. Poi si è barricato in casa rifiutandosi di uscire: Polizia sul posto. tag24