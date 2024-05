Agrigento - 35enne accoltella moglie e figli poi si barrica in casa a Cianciana

(Di giovedì 23 maggio 2024) Hato prima lae poi i due. Poi, dopo averli fatti uscire di, si èto all'interno della sua abitazione. È avvenuto a, un paese dell'entroterra siciliano in provincia di. I due bimbi, una femmina di 3 anni e un maschio di sette, sono in gravissime condizioni. Anche la loro madre, una donna di origini polacche, è lei ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, Daniele Alba, un meccanico di 35 anni, ha aggredito tutta la sua famiglia ma poi li ha lasciati fuggire prima di chiudersi in. .

