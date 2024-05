Aggiornamento GPS 24 26 - laureati in SFP | prima fascia e punteggio aggiuntiv - valutazione servizi e durata del corso GUIDA COMPILAZIONE DOMANDA

(Di giovedì 23 maggio 2024) Iin Scienze della formazioneria, che si inseriscono nelle GPS, avranno uno per il perseguito. Non può essere valutato ilo svolto durante il periodo dilegale deldi laurea. L'articoloGPS 24/26,in SFP:o,del. .

Graduatorie GPS 2024: Anief ricorre per i 24 punti ai docenti di sostegno ITP e chi frequenta un percorso abilitante ma non si abilita entro ... - ... non si vedrà riconoscere nella i fascia sostegno il corposo punteggio aggiuntivo (appunto i 24 punti) assegnato, invece, per le medesime abilitazioni ai docenti laureati (tabella A3). "Per ovviare ...

Concorso all'Agenzia delle Entrate per Stipendi oltre 30mila Euro all'Anno - Il concorso è rivolto a laureati e diplomati in diverse discipline, con l'obiettivo di sostenere i ... Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei risultati ottenuti nelle prove scritte e orali.