AfD è fuori da Identità e democrazia | l' annuncio del gruppo

(Di giovedì 23 maggio 2024) "L'Ufficio di presidenza delal Parlamento europeo ha deciso oggi di escludere con effetto immediato la delegazione tedesca AfD". Così Id annuncia il divorzio ufficiale con i sovranisti tedeschi dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi di Maximilian Krah, capolista dell'AfD per le elezioni europee. "IlID non vuole più essere associato agli incidenti che hanno coinvolto Krah", si legge nella nota. Dopo le dichiarazioni di due giorni fa e la videocall di ieri tra il segretario della Lega Matteo Salvini e la presidente del Rassemblament National, Marine Le Pen, adesso arriva l'ufficialità. Negli scorsi giorni Krah, già sospeso dalla campagna elettorale del partito tedesco, in un'intervista a Repubblica ha dichiarato "Nelle SS non erano tutti criminali". Solo l'ultima allucinante uscita del capolista di Afd alle prossime europee. "Tali incidenti hanno leso la coesione e la reputazione del", scrive l'Ufficio di presidenza di Afd che ha preso formalmente la decisione.