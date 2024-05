AEW | Christian Cage si salva dalla Con Chair To Swerve dovrà attendere DoN

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo aver praticamente distrutto Nick Wayne, l’attuale AEW World Champion,Strickland ha dato vita ad un particolare segmento contrascinato fino all’esterno dell’arena. Nel momento in cuistava per darsi alla fuga, è stato bloccato da Prince Nana e Strickland ha così approfittare della situazione per mettere le mani sul due volte TNT Champion. Nel momento in cui il campione è salito sulla cima di un auto per colpire un esaminecon la ConTo, quest’ultimo è riuscito definitivamente a fuggire come ben visibile nel video sottostante. Almost. @confident #AEWDynamite pic.twitter.com/OoTSpRwNMe— ?????? (@WrestlingCovers) May 23, 2024 .

Durante l’episodio di Raw abbiamo assistito ad un duro confronto con protagoniste Candice LeRae e Maxinne Duprì come sappiamo riportato qui nel dettaglio, Candice ci è andata giù pesante con la povera Maxinne andando tra le altre cose a toccare un tasto dolente per lei, ovvero il fratello scomparso, gettandola nello sconforto. zonawrestling

Nel wrestling esistono quei wrestler che stanno bene ovunque. Non sono tanti, a dir la verità. Però, ad esempio, abbiamo visto a Backlash tornare in auge AJ Styles. Si sapeva avrebbe perso, ma ha rappresentato subito l’avversario ideale per il titolo mondiale. zonawrestling

AEW: Card aggiornata (16 maggio) di Double or Nothing 2024 - AEW: Card aggiornata (16 maggio) di Double or Nothing 2024 - Scopri con Spazio Wrestling la card aggiornata di Double or Nothing, PPV che si terrà nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 maggio ... spaziowrestling

Swerve Strickland vede Christian Cage come un fantasma - Swerve Strickland vede christian cage come un fantasma - Swerve Strickland ha parlato del suo avversario a Double or Nothing ossia christian cage, tirando in ballo il passato condiviso dai due. Swerve è senza dubbio l’uomo del momento in casa All Elite ... theshieldofwrestling

Christian Cage era limitato nelle mosse per Adam Copeland - christian cage era limitato nelle mosse per Adam Copeland - christian cage, secondo l’opinione di Adam Copeland, era limitato nel suo arsenale di mosse prima dell’esperienza in AEW. Il Captain Charisma è senza dubbio una leggenda vivente della disciplina. Il ... theshieldofwrestling