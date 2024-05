(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo l’attacco subito settimana scorsa,si è preso una cruenta rivincita in quel di Dynamite. Proprio nel momento in cuiera sul ring,è intervenuto dal dietro le quinte con una delle sue azioni stile Brood vista in passato in WWE. Qui sotto il segmento completo. "Be careful what you wish for" –@RatedRCope #AEWDynamite is LIVE on TBS pic.twitter.com/aCt1Fu6Lo7— AEW on TV (@AEWonTV) May 23, 2024 .

AEW: Adam Copeland avverte la House of Black. Aleister finisce in un mare di sangue - AEW: adam copeland avverte la House of Black. Aleister finisce in un mare di sangue - Dopo l'attacco subito settimana scorsa, adam copeland si è preso una cruenta rivincita in quel di Dynamite. Proprio nel momento in cui Black era sul ring, copeland è intervenuto dal dietro le quinte c ... zonawrestling

Adam Copeland's Brood-Style Bloodbath Stuns Malakai Black On 5/22 AEW Dynamite - adam copeland's Brood-Style Bloodbath Stuns Malakai Black On 5/22 AEW Dynamite - adam copeland is widely known for his accomplishments under the Edge moniker in WWE. As a member of The Brood, the WWE Hall of Famer popularized bloodbaths, and he brought that to AEW for the May 22 ... msn

Adam Copeland Covers Malakai Black With A Bloodbath On 5/22 AEW Dynamite - adam copeland Covers Malakai Black With A Bloodbath On 5/22 AEW Dynamite - Malakai Black was able to keep his singles winning streak in tact on the May 22 episode of AEW Dynamite, as he defeated Kyle O'Reilly via pinfall. Black surely didn't expect what came at him next, as ... fightful