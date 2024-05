Adozione cani - ‘Scegli con il cuore ma prima parla con un nostro educatore - torna la campagna di Apnec ed Oipa per una ‘scelta consapevole’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo il successo delle precedenti edizioni,con ilmacon un’, ladi sensibilizzazione sulladi(Associazione professionale nazionale educatori cinofili), ed(Organizzazione internazionale protezione animali), che prenderà il via sabato 1° giugno, per terminare lunedì 30 settembre.edper una scelta consapevole: “Educare il neoproprietario per educare il cane, porsi le domande giuste e ricevere risposte corrette è un passaggio indispensabile” Nello specifico, durante la, i professionistisaranno a disposizione per un colloquio pre-scelta, con consulenza gratuita, offerto a tutti coloro che vogliono far entrare un cane nella propria vita. Perseguendo infatti il concetto secondo cui, giustamente (specie con quello che sta accadendo negli ultimi tempi con determinate razze, fra quelle ritenute ‘più a rischio’), ‘Educare il neoproprietario per educare il cane’, il fine è quello di fa capire che, la decisione di accogliere un animale nel quotidiano presuppone responsabilità e conoscenze: porsi le domande giuste e ricevere risposte corrette è un passaggio indispensabile per il benessere del cane e del futuro neoproprietario.