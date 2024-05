Ademola Lookman da impazzire

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Segnare tre gol in una partita di calcio ha un valore simbolico così forte che se lo fai ti porti a casa il pallone. Come a dire: «okay fratello, fai quello che vuoi, sei tu qui il capo». Prima di, in una finale europea, ci erano riusciti davvero in pochi e in un’epoca in bianco e nero: Ferenc Puskás e Alfredo di Stéfano nel 1960, Pierino Prati nel 1969, Jupp Heynckes nel 1975. E c’è dello storico, del leggendario, del megachad per rimanere all’epoca di internet, nella partita di, in come ha segnato la sua tripletta, in come la partita girava intorno a lui come se davvero non sentisse il peso di una finale. Perché la vittoria per 3 a 0 dell’Atalanta sull’ex imbattuto Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è certo la vittoria della programmazione, il compimento di un lavoro durato 8 anni; la vittoria del “si difende in avanti”, del testa bassa e lavorare, dello spirito orobico, ma non si può negare che in tutti e tre i gol ci sia il talento del singolo che si innalza sul collettivo, che ci ricorda come anche il calcio – uno sport che si gioca 11 contro 11 – vive di momenti di grazia del singolo.