Adani può dire finalmente in faccia a Gasperini quello che pensa di lui | Gian Piero è disorientato

“Mi faccia una domanda più intelligente, le risponderò”. L’apice del suo nervosismo dopo il pareggio contro il Genoa della Juventus, il tecnico Max Allegri lo ha raggiunto ai microfoni di Sky Sport. Era già teso, è bastata una domanda puntuale sul rendimento dei bianconeri negli ultimi due mesi – appena 7 punti nelle ultime 8 giornate – da parte del giornalista Gianfranco Teotino per far imbufalire Allegri: “Io faccio l’allenatore e non giudico il lavoro dei giornalisti.

ilfattoquotidiano