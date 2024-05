Ad Anzola fiaccolata per il femminicidio dell’ex vigilessa Sofia Stefani | “Non si può rimanere in silenzio”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 23 maggio 2024) A distanza di una settimana daldell'ex, uccisa con un colpo di pistola alla testa addell'Emilia, la "Casa delle donne per non subire violenza" di Bologna e l'"Associazione Malala" hanno organizzato unaper ricordare la 33enne: "È importante nonin silenzio e dire che queste cose non vanno bene, non sono più accettabili". .