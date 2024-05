Aborto sicuro e accessibile a tutte le donne europee | il dibattito alla Stampa estera con le associazioni impegnate per i diritti civili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) A partire dalle ore 15, nella sede dellaa Palazzo Grazioli, a Roma, è in programma la presentazione dell’iniziativa dei Cittadini europei (ICE) “My Voice, My Choice”, il movimento di organizzazioni da tutta Europa, di cui fanno parte anche 23 organizzazioni italianeper i. Il movimento ha lanciato una petizione con l’obiettivo di chiedere all’Unione Europea di istituire un meccanismo finanziario che garantisca un accesso libero eall’interruzione di gravidanza per ogni donna che vive in Europa. Tanti gli esponenti delleche prenderanno la parola. Qui l’elenco: dott.ssa Mirella Parachini (Vice-Segretaria di Associazione Luca Coscioni), dott.ssa Silvana Agatone (Presidente di LAIGA), Carlo Testini (membro Presidenza Nazionale di ARCI), dott.ssa Marina Toschi (Pro-Choice), Giulia Sudano (Presidente di Period Think Tank) Giovanna Conte (X Strada).