Abodi | Ricevuta mail da Oaktree! Vedo un segnale di serenità

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’Inter da ieri è ufficialmente del fondo, che ha dovuto rilevare le azioni da Suning in quanto Zhang non ha restituito il prestito definito nel 2021. Il ministro, durante un evento a Trento, annuncia di aver potuto interagire direttamente col fondo. LA SITUAZIONE – Andrea, Ministro per lo Sport, ha partecipato questo pomeriggio all’evento “Sport, società e geopolitica: dialogo o esclusioni” al Festival dell’Economia a Trento. Con novità su, nuova proprietà dell’Inter: «Quello che mi preoccupa è quando non c’è trasparenza, quando c’è quell’opacità che la finanza non sempre riesce a scongiurare. Ma lì ci sono le regole federali, che dovrebbero prevedere come è scritto la disclosure sul beneficial owner di un club. Da questo punto di vista, al di là che un fondo non sempre riesce a rendere trasparente quali sono i sottoscrittori e i prescittori. Però devo registrare un fatto: ieri ho ricevuto unadal fondo, che presentava le sue credenziali e si metteva a disposizione per illustrare un progetto di lungo periodo».