Abbazia - un tesoro da salvare Sistemeremo crepe e pavimenti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Cesena, 23 maggio 2024 – L’del Monte, con un finanziamento di 2milioni 900mila euro è in testa all’elenco dei 10 siti di alcune diocesi della Romagna che necessitano di essere messi in sicurezza: chiese, abbazie, monasteri, torri e campanili, per un’erogazione che nel solo Cesenate supera i 4 milioni di euro. Ad annunciarlo è la deputata e presidente del coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia-Romagna, Rosaria Tassinari che sottolinea che finalmente il placet, arriva dal Ministero della Cultura nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr. “Tali finanziamenti – sottolinea l’onorevole -, sono al vaglio della Corte dei Conti e dovranno essere spesi, come prevedono le norme dei fondi Pnrr, entro il 2026”. La deputata ringrazia il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per l’interessamento, i vescovi delle varie diocesi e i responsabili ecclesiastici delle varie strutture, che attendevano il provvedimento con preoccupazione.