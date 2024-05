ABB RoboCup 2024 | la finale all’Istituto J F Kennedy di Pordenone - terzo il Paleocapa e decimo il Majorana

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bergamo. Si è conclusa la sesta edizione di ABB, contest ideato dal team Education di ABB Robotics per coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori e appassionarli ai temi della fabbrica intelligente. Dopo un’intensa giornata, suddivisa tra prove pratiche e visite formative, l’ITST J.F.diè il vincitore di questa edizione. L’iniziativa, nata nel 2019, ha lo scopo di favorire la formazione tecnica sia fornendo alle scuole gli strumenti necessari, sia stimolando una sana competizione in grado di coinvolgere appieno i ragazzi. Il valore aggiunto dell’iniziativa ha fatto sì che il Ministero dell’Istruzione riconoscesse ABBcome competizione ufficiale in ambito scientifico-tecnologico. “L’Education è uno dei pilastri della nostra strategia; da diversi anni, infatti, in ABB Robotics abbiamo attivato iniziative che coinvolgono i giovani – ha evidenziato Leonardo Leani, Responsabile di ABB Robotics Italia.

Stefano pronto per i mondiali: "Creo robot e spero nel futuro" - Stefano pronto per i mondiali: "Creo robot e spero nel futuro" - Con la pandemia ognuno di noi ha sperimentato, sofferto, la mancanza di una prospettiva, di un futuro prossimo e tangibile. É proprio in questi momenti che c’è bisogno di un’ ancora, qualcosa a cui ag ... quotidiano

Il provveditore Marini ha salutato il team di Robocup Junior Soccer - Il provveditore Marini ha salutato il team di robocup Junior Soccer - Il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale elogia la squadra "Go For Broke" del Polo Tecnologico Manetti Porciatti, campione d'Italia di robocup Junior Soccer, che rappresenterà l'Italia ai pro ... lanazione

Thai students take top spot at Robocup Japan Open - Thai students take top spot at robocup Japan Open - Three Thai students took first prize at the robocup Japan Open 2024, beating out over 400 other contestants from across Asia.Students from Khon Kaen University Demonstration School, including 10th ... msn