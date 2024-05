A Cannes Bellocchio a sorpresa su La Russa | Non è più quello degli anni Settanta - è un politico democratico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Marcotorna aper la quinta volta consecutiva, dal 2019 a oggi (nel 2020 il Festival saltò causa Covid), e dopo “Il traditore“, “Marx può aspettare” (con relativa Palma d’Onore), “Esterno notte” e “Rapito“, l’occasione stavolta è data dalla presentazione inClassics della versione restaurata di “Sbatti il mostro in prima pagina“, film del 1972 interpretato da Gian Maria Volonté: l’attore vestiva i pdi Giancarlo Bizanti, redattore capo de “Il Giornale” (nome della testata che profetizzò l’arrivo del quotidiano omonimo, solamente duepiù tardi), che in seguito al caso di un omicidio a sfondo sessuale indirizza le informazioni allo scopo di incastrare un militante della sinistra extraparlamentare e strumentalizzare politicamente la vicenda. “Il rapporto tra il mio nuovo progetto su Tortora, che sarà una serie e non un film semplicemente perché in un film tutta quella vicenda non sarebbe stata contenibile, e Sbatti il mostro in prima pagina è del tutto casuale”, dice senza mezzi termini, che aggiunge: “Il film è stato invitato inClassics, l’ho rivisto e il mio interesse principale eradi percepire se ancora oggi ci potesse essere interesse da parte del pubblico.