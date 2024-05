10eLotto - basta un numero per vincere ventimila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024), c’è qualcosa che forse non sai sull’amatissimo gioco Sisal: con un solopuoiun sacco di soldi. C’è un motivo ben preciso se il gioco delha spopolato in ogni dove. Ed è da ricercarsi, verosimilmente, nel fatto che ogni singola giocata può essere personalizzata in tutto e per tutto. C’è un’opzione per tutti i gusti e per tutte le tasche, praticamente: si spende quanto si vuole, in base alle proprie possibilità, e si vincono premi da urlo senza dover necessariamente indovinare, come nel caso del Superenalotto, troppi numeri. AnsaFoto – ilveggente.itNel gioco più amato dagli italiani, perun premio significativo bisogna centrare almeno la combinazione relativa al punto 5. Nel caso del, invece, funziona un po’ diversamente. Iniziamo col dire, nel caso qualcuno non avesse mai tentato la fortuna con questa divertente lotteria, che il giocatore può scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra l’1 il 90.