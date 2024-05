Zirkzee - Sesko o David | il Milan del dopo Giroud ora balla sulle punte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Joshua, Benjaminsempre più tra questi due nomi, l’attacco del futuro. Quello del presente ha già messo nero su bianco numeri importanti: 73 gol in campionato, 4 in più deldello scudetto, uno in meno della squadra più prolifica di Pioli, quella del suo primo anno intero. E, comunque, tra i migliori dell’ultimo ventennio. La partenza dilascia un vuoto, la società lo sa da tempo e da tempo si è mossa su: 22 anni, 12 gol nell’ultima stagione al Bologna che lo vorrebbe trattenere. "Ci proveremo, ma è arbitro del suo destino" le parole dell’ad Fenucci. La clausola è da 40 milioni e ilpotrebbe inserire nella trattativa Saelemaekers (in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni) e Colombo, di rientro dal Monza. Il centravanti olandese, nominato miglior Under 23 della Serie A con Soulè e Bellanova, al momento è infortunato (lesione al flessore) e non è stato inserito nella lista dei preconvocati per gli Europei dal ct della nazionale olandese Koeman.