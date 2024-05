Zielinski - l’omaggio a Napoli è speciale | spunta la lettera d’addio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La storia d’amore tra Piotre ilè arrivata ai titoli di coda. Il saluto del calciatore al club azzurro. La stagione delnon è stata per nulla entusiasmante, ancor più perché lascerà un senso di “incompiutezza” dopo lo scudetto ottenuto nella passata stagione. L’annata che sta per concludersi è la chiusura di un ciclo, motivo per il quale saranno diversi i calciatori che lasceranno il club. Tra questi, è ovviamente presente Piotrche sposerà il progetto dell’Inter per i prossimi anni. Non a caso, domenica allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena l’ultimo saluto dei tifosi al centrocampista polacco, il quale veste la maglia partenopea dal lontano 2016. Dopo una trattativa estenuante, non è arrivato il rinnovo contrattuale richiesto. Infatti, il presidente De Laurentiis non ha assecondato le richieste dell’entourage del calciatore.