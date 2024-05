Zero prove - un orrore giudiziario | Chico Fort - le parole di Ferdinando Imposimato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)i non c'entra nulla con la morte di Dale Pike - per la quale è stato condannato all'ergastolo, pur dichiarandosi da sempre innocente, ed è stato rinchiuso per 24 anni in carcere in Florida-, e soprattutto non ha avuto un giusto processo a Miami. A pensarlo, e dirlo chiaramente, non è stato solo Bradley Pike, fratello della vittima («Hanno detto che l'assassino è lui, ma io non lo credo. E penso che sia anche solo ridicolo pensare che lui abbia pianificato l'omicidio: aveva troppo da perdere. È davvero un tragico errore», disse nel 2020 a Le Iene), ma anche, primo legale dinel 2000. Il magistrato, morto il 2 gennaio 2018, non aveva dubbi e lottava per dimostrare l'estraneità del suo assistito. «Questo è un caso sconvolgente - aveva spiegato in un'intervista perchéi è stato vittima non solo di un errore, ma di un