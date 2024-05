Zeppieri-Andreev oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Giulioaffronterà Adriannel secondo turno delledel, secondo Slam della stagione. Il favorito in questo spot di tabellone rimane Dominic Thiem, ma il tennista azzurro ha una ghiotta chance di approdare al turno decisivo. Dopo aver debuttato con una vittoria ai danni del connazionale Travaglia,se la vedrà ora contro il bulgaro, avversario insidioso ma assolutamente alla sua portata. Tra i due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 22 maggio, come secondo match dalle ore 10:00 sul Court 3. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire il match tramite la piattaformaDiscovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo incontro e tutto il torneo di qualificazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti durante il corso della settimana.