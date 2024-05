Zanetti su una poltrona di Oaktree Ecco il ruolo che potrebbe ricoprire – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’Inter guarda con attenzione il futuro dei prossimi giorni.dovrà smantellare e rifare il nuovo Consiglio di amministrazione. E poi spunta Javieralla guida dei nerazzurri, scrive Tuttosport. SOCIETÀ – Se da un lato il corpo dirigenziale verrà confermato in blocco, il Consiglio di amministrazione dell’Inter subirà un vero terremoto.diventerà azionista al 99,6% (con lo 0,4 in mano ai piccoli azionisti) e questo si rifletterà nella composizione del CdA. A questo si aggiunge che dovrà essere risolta la questione legata al presidente che con l’addio di Steven Zhang sarà vuota. Nell’era Suning erano dieci i membri del consiglio di amministrazione, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai che riportavano a. I due, non legati al fondo, non rientrano nei papabili per lada presidente. C’è solo un capitano., trascinatore anche da dirigente CAPITANO – Come scrive Tuttosport, il fondo californianopiazzare il nome di un tecnico oppure optare per un candidato di bandiera.