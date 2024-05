Yuki Tsunoda incontra gli studenti del Politecnico di Milano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – Una settimana in viaggio per l’Europa con l’obiettivo di raggiungere Berlino. Unica moneta di scambio, lattine di una delle bibite energetiche più conosciute al mondo. E’ partita anche dail 21 maggio, uno degli starting point selezionati insieme a Amsterdam, Barcellona, Budapest e Copenaghen, la Red Bull Can You Make it?, contest che vede 200 team provenienti da 60 paesi. Presso ilsi è svolto l’evento inaugurale italiano con la partecipazione di, pilota di Formula 1 del team Visa Cash App Racing Bulls, che hato un migliaio dipresso la prestigiosa Aula Trifoglio, raccontando la sua esperienza nel motorsport. Insieme al driver giapponese anche il Prof Sergio Savaresi - Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria e responsabile dei team PoliMOVE e 1000MAD, con il quale si è svolto un focus sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo dei motori.