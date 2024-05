(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha rivelato difatto leggere ala sceneggiatura die magari lui puòpreso in prestitoper la sua serie., una faida che prosegue a distanza anche al Festival di Cannes. Interrogato sulla possibile influenza disull'epico: An American Saga, il divo avrebbe suggerito il contrario durante un'intervista con Indiewire. Di fronte all'potetica somiglianza tra lo spinoff prequel 1883 e, entrambi incentrati sulla storia di una carovana di pionieri,ha rivelato didato la sceneggiatura difirmata con Jon Baird da leggere anel 2019, durante la lavorazione della seconda stagione della serie neo-western, quando il creatore era in cerca di sceneggiatori.

Yellowstone, Kevin Costner: "Taylor Sheridan può aver rubato qualche mia idea per Horizon" - Yellowstone, kevin costner: "Taylor Sheridan può aver rubato qualche mia idea per Horizon" - kevin costner ha rivelato di aver fatto leggere a Taylor Sheridan la sceneggiatura di Horizon e magari lui può aver preso in prestito qualche idea per la sua serie. movieplayer

Horizon: un'epica americana diretta da Kevin Costner - Horizon: un'epica americana diretta da kevin costner - kevin costner, vincitore del Premio Oscar®, ha diretto il film colossale della New Line Cinema 'Horizon: An American Saga'. Il film, presentato al Festival di Cannes, è una cronaca sfaccettata che rac ... informazione

Horizon - An American Saga, la recensione del Capitolo 1: l’epopea di Kevin Costner verso un west da scoprire - Horizon - An American Saga, la recensione del Capitolo 1: l’epopea di kevin costner verso un west da scoprire - La recensione del Capitolo 1 di Horizon: An American Saga, la prima parte dell'epopea western di kevin costner presentata fuori concorso a Cannes 2024. In sala dal 4 luglio. movieplayer