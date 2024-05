Yamamay vola con Tamberi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gianmarco, Campione Olimpico di salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020, campione del mondo ai mondiali di Budapest 2023 nonché portabandiera della squadra azzurra alle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024, è il nuovo volto di. Il brand di intimo, da sempre vicino al mondo dello sport, si prepara così a spiccare il volo insieme all’atleta, ambassador della nuova collezione mare e intimoMen Estate 2024. «Ho deciso di partecipare a questo progetto perché mi divertiva l’idea di posare per un brand di intimo e costumi come hanno fatto grandi sportivi e campioni prima di me. Ho scelto di farlo per un brand italiano con un’identità forte e consolidata come quella di, conosciuto da tutti. Penso che sarà divertente vedere le mie foto in tutte le loro vetrine e sui loro canali social», ha raccontato, perfetta incarnazione di quei valori di positività, impegno, sacrificio e dedizione, spirito di squadra da sempre cari a