XDefiant è disponibile GRATIS ma il lancio è stato piuttosto problematico

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nella serata di ieri ha finalmente fatto il suo debutto su PC e console di ultima generazione la Preseason di, il nuovo sparatutto free-to-play di Ubisoft. Tuttavia, ilnon èprivo di ostacoli, poiché numerosi giocatori hanno riscontrato problemi di malfunzionamento dei server.– Gamerbrain.netProblemi di Matchmaking e Tempi di Attesa Il principale problema segnalato dai giocatori è un errore di matchmaking che causa un caricamento infinito degli altri giocatori nella lobby, rendendo impossibile unirsi a una partita. Questo ricorda i problemi incontrati durante le fasi di test del gioco, quando i server erano spesso instabili e i tempi di attesa per entrare in una partita erano eccessivamente lunghi. Gli Sforzi di Risoluzione del Team di Sviluppo Fortunatamente, il team di sviluppo disembra essere già all’opera per affrontare questi problemi nel minor tempo possibile.

