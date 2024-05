X-Men | il reboot Marvel ha finalmente trovato uno sceneggiatore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo l'ultima avventura del 2019, X-Men: Dark Phoenix, i mutantifaranno ritorno a casa in unche adesso ha anche uno. C'è voluto del tempo, mahalogiusto per il preannunciatodegli X-Men. Secondo quanto anticipato dall'Hollywood Reporter, sarà Michael Lesslie, noto per la serie La tamburina e per il recente prequel Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente a occuparsi dello script del cinecomic tratto dai fumetti di culto. Al momento il film non ha ancora una data di uscita né un regista coinvolto nel progetto. X-Men rimane una proprietà popolare per Disney dopo il recente successo della serie animata Disney+ X-Men '97, accolta con entusiasmo da pubblico e critica.