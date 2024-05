WWE | Uno show verrà sospeso per qualche settimana

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Al di là dei brand legati direttamente al wrestling, la WWE possiede anche altri. Fra questi c’è The Bump, il quale presenta interviste ai lottatori e ai personaggi on screen confondendo spesso la realtà e le storyline in corso. Lo, lanciato nel 2019 e attualmente condotto da Sam Roberts, Megan Morant e Ryan Papolla, si fermerà fratempo. Niente di allarmante Secondo quanto riportato da Wrestle Votes, The Bump andrà in pausa per 5 settimane. Il motivo di questa sospensione sarebbe dovuto ai preparativi per il trasferimento nella nuova sede della WWE, che avil 3 luglio. .