WWE | Paul Heyman sta lavorando a stretto contatto con Bron Breakker dietro le quinte

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è considerato da molti uno dei papabili main eventer del futuro, un futuro forse neanche così troppo lontano. Dopo un stint ad NXT,è sbarcato ufficialmente nel main roster in occasione del recente Draft.lo ha già messo sotto la propria ala protettiva e lo sta aiutandole. Addirittura, il “Mad Genius” lo ha espressamente nominato durante il suo discorso alla cerimonia della Hall Of Fame di quest’anno.’s Guy Secondo quanto evidenziato da Ringside News,staconnel backstage WWE. Insomma, l’Hall Of Famer e “Special Counsel” del Tribal Chief, ha messosotto la sua ala protettiva e lo sta aiutando. Nel corso dell’ultimo episodio di Raw,ha distrutto Kyle Dixson, mandandolo all’ospedale, e poi anche Ricochet, nell’ambito di un segmento che ha ricordato quelli del giovane Brock Lesnar.

