WWE | Non solo Bron Breakker - anche Nia Jax è sotto l’ala di Paul Heyman

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ve la ricordate la prima Nia Jax in WWE? Vero, è sempre colei che comunque vinse un titolo mondiale a WrestleMania 34(da face, la heel era Alexa Bliss), una monster heel quasi sempre spendibile ma…con problemi di sicurezza in ring. Infatti purtroppo per lei, Nia è diventata famosa più per le sue imprecisioni in ring che spesso hanno causato dei problemi alle sue avversarie.e la sua influenza Nel 2021, Nia fu licenziata dalla WWE per poi tornare nel 2023. Da quel momento non si possono nonlineare i miglioramenti avuti dalla Jax sia sul ring che di personaggio e ha avuto faide di rilievo con Rhea Ripley e Becky Lynch, che contrariamente alle aspettative non hanno deluso. Ma dietro questo miglioramento c’è un nome ed esattamente come perdietro ai progressi della Jax c’èche si dimostra sempre di più una figura fondamentale per le superstar WWE.