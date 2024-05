WTA Strasburgo 2024 | Vondrousova e Collins in rotta di collisione - Svitolina fuori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si sono giocati sette degli otto ottavi di finale del WTA 500 di, e non tutti quanti dal momento che la russa Liudmila Samsonova, ieri, si era sostanzialmente portata avanti col lavoro contro la canadese Leylah Fernandez. Il tutto anche in virtù della pioggia caduta ieri, causa di notevole ritardo nel programma. A far rumore è l’eliminazione di Elina: la campionessa in carica è l’unica delle teste di serie a saltare, per mano di un’ottima Clara Burel. La francese si regala un risultato di prestigio in un evento che porta parecchio in termini di punti, e sfiderà l’americana Danielle, travolgente sulla ceca Katerina Siniakova sulla scia della (quasi) imbattibilità sul rosso nel. ATP Ginevra, Novak Djokovic festeggia il compleanno battendo Hanfmann: è ai quarti Un set di brivido per Marketa, poi la ceca, non appena si libera, inizia a non voler più stare granché in campo e travolge nei due rimanenti parziali la polacca Magdalena Frech.