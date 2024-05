Wta Strasburgo 2024 | programma - orari e ordine di gioco giovedì 23 maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilcon glie l’didi23al torneo Wta di. Tempo di quarti di finale sulla terra rossa francese, che vedrà in campo le prime 5 teste di serie, che hanno tutte raggiunto un posto tra le migliori otto del tabellone. Si parte con la sfida tra Samsonova e Haddad Maia, mentre a chiudere ilsaranno la numero 1 del seeding Vondrousova e Keys. Di seguito ecco lazione della quinta giornata del torneo francese sulla terra rossa. COURT PATRICIO DOMINGUEZ ore 11.00 – (5) Samsonova vs (2) Haddad Maia a seguire – Linette vs (4) Keys a seguire – (3) Collins vs Burel a seguire – (1) Vondrousova vs Kalinina SportFace. .