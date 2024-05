WTA Rabat - Peyton Stearns si guadagna la sfida con Bronzett - bene Siegemund e Sherif

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Giornata di ottavi di finale nel WTA 250 di(Marocco): in scena tre azzurre, di cui in derby e in totale ben sei incontri che hanno definito le migliori otto di questo torneo in preparazione per il Roland Garros della prossima settimana. Netto e imperioso il successo disulla testa di serie numero 6, la cinese Wang Xiyu. La statunitense vince 6-3, 6-1 in poco più di un’ora e mezza di gioco e sarà l’avversaria domani di Luciai, che ha avuto la meglio per 6-2, 6-3 nel derby contro Martina Trevisan. Sarà un impegno complicato per la romagnola contro la classe 2001 di Cincinnati che anche sul rosso sta cominciando a ingranare: oggi ha perso una sola volta il servizio. L’altro quarto di finale della parte bassa di tabellone sarà tra Viktoriya Tomova e Laura. Tomova ha sconfitto la cinese Wang Yafan con il punteggio di 7-6(4), 6-0.